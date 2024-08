La Compagna di Bitritto a Edimburgo: è il terzo anno consecutivo

Da lunedì 12 a sabato 17 agosto, nel Thistle Theatre di Edimburgo (Scozia), la Compagnia Torre del Drago aps di Bitritto (Ba) sarà impegnata per il Fringe Festival, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alle arti, con lo spettacolo in lingua inglese “The Suicide Club” di Robert Loius Stevenson, nell’adattamento di Luigi Facchino. Dopo gli spettacoli “Caino il figlio del primo” e “Orfarm – Animal Farm”, per la terza volta consecutiva la compagnia teatrale proporrà un suo lavoro nella capitale scozzese, portando in scena un racconto macabro e grottesco incentrato sul valore della vita e sul suo prezzo. “È la terza volta che andiamo a Edinburgo – ha affermato Luigi Facchino – e orami poso dire che il Fringe è un'esperienza da vivere. È una vetrina importante perché è una manifestazione a livello mondiale dove poi puoi vedere e conoscere arte e cultura da tutto il mondo. Inoltre, personalmente, è una grande fonte di ispirazione per i lavori futuri”.

Lo spettacolo di quest’anno, “The Suicide Club”, racconta la storia del principe Florizel che, stufo della solita routine, cerca qualcosa che possa farlo sentire vivo. Il suo scudiero lo accompagna nelle sue stravaganti avventure e lo asseconda in questo inconsueto pensiero. Così incontrano un giovane losco e un po’ folle, che offre pasticcini alla crema. Sarà lui a far scoprire a Florizel il Club dei Suicidi, il suo macabro presidente e la “regola” di questo insolito circolo: ogni notte uno degli ospiti muore in modo accidentale. Sul palco si esibiranno Luigi Facchino, che è anche regista della rappresentazione, Dominique Barra, Antonio Passaro, Eugenio Di Ciaula e Mario Bozzi, che allestiranno uno spettacolo contemporaneo in cui si fonderanno teatro della parola, teatro fisico e teatro dell’assurdo, coinvolgendo il pubblico sin dall’inizio e per tutta la vicenda, sino a far decidere ogni volta agli spettatori quale sarà il personaggio che dovrà perdere la vita. “Affrontiamo un testo davvero molto strano molto particolare – ha spiegato il regista – nel quale ho comunque aggiunto la mia idea, cioè che la vita non ha prezzo. Dobbiamo essere felici di vivere e imparare a trovare risvolti positivi, dei sogni in cui credere che mantengano accesa la fiamma

della vita, che siamo tenuti ad onorare”.