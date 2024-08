Lavori terminal bus Bari, scattano nuovi divieti per la rotatoria

La ripartizione IVOP del Comune di Bari, a seguito di alcune criticità rilevate dai gestori di servizi di trasporto extraurbano, ha emanato una ulteriore ordinanza per la regolamentazione della circolazione nel tratto compreso dall’incrocio con via Giulio Petroni all’incrocio con via Devitofrancesco, a seguito della cantierizzazione dei lavori previsti nell’ambito dell’intervento per la realizzazione del terminal bus nell’area ex “Officine Rialzo” su via Capruzzi.

I provvedimenti, istituiti in coordinamento con la società esecutrice dei lavori, le società di trasporto e la Polizia Locale, individuano soluzioni condivise che soddisfano contemporaneamente le esigenze relative alla sicurezza dei pedoni, alla funzionalità dei servizi di traporto, alla fluidità del traffico veicolare e all’idoneità degli spazi destinati all’organizzazione del cantiere.

Fino al 31 dicembre 2024 sono pertanto istituiti i seguenti provvedimenti di circolazione stradale temporanei:

istituzione di una rotatoria all’intersezione tra via Capruzzi e via Giulio Petroni

all’intersezione tra via Capruzzi e via Giulio Petroni istituzione del divieto di fermata ambo i lati su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni

divieto di sosta su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Giulio Petroni e il civ. 194

divieto di sosta ambo i lati su via Giulio Petroni, nel tratto compreso tra via Capruzzi e il civ. 9

istituzione temporanea di nuovi stalli riservati alla fermata autobus su via Capruzzi, lato sud, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni

istituzione temporanea del divieto di fermata ed istituzione di nuovi stalli di fermata autobus su via Capruzzi, lato nord, nel tratto compreso tra il cancello posto in corrispondenza del civ. 144 e l'attraversamento pedonale posto in corrispondenza del civ. 174, per un'estensione di circa 75 m

restringimento di carreggiata su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni

graduazione della velocità in avvicinamento per metri 100 all'area del lavori con limite pari a 20 km/h

È consentita la fermata degli autobus che effettuano servizio di trasporto extraurbano per il tempo strettamente necessario per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri e comunque per una durata inferiore ai 10 minuti, mentre sono vietate le operazioni di carico e scarico dei bagagli sul lato sinistro dei mezzi di trasporto.

I veicoli al servizio dell’impresa esecutrice potranno sostare sui tratti stradali interessati dall’ordinanza per il tempo strettamente necessario alle attività connesse ai lavori.