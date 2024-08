Potenziata assistenza nelle contrade di Monopoli

Potenziata l’assistenza primaria nelle contrade di Monopoli grazie all’attivazione di tre nuovi presidi territoriali di medicina generale con cinque medici di base che saranno a disposizione delle comunità residenti nelle contrade – circa 10mila persone – per soddisfare i loro bisogni di salute e offrire servizi adeguati, anche in zone isolate e difficili da raggiungere. E’ il risultato del progetto che la Asl di Bari ha condiviso con la Regione Puglia, il Comune di Monopoli, e con i medici di medicina generale che volontariamente hanno aderito all’iniziativa. “Questa procedura – spiega il presidente delal Regione Puglia Michele Emiliano – che si è conclusa con la firma di un accordo in base al quale i medici di medicina generale possono visitare non solo nei loro studi del centro cittadino ma anche nelle contrade, dimostra che, se c’è una armonia tra medici di base, comuni e Asl, la cosiddetta medicina del territorio può fare passi da gigante. Tutto senza aggravare né il lavoro dei medici di base né di costi il sistema sanitario che ha bisogno di maggiori risorse per avere più personale, più sedi e cure più selettive e appropriate.

Da questo punto di vista cinque regioni hanno predisposto una proposta di legge al Parlamento per aumentare di 20 miliardi nei prossimi 4 anni lo stanziamento del fondo sanitario nazionale per superare le criticità, come le liste di attesa e la mancanza di personale, che rendono la vita dei pazienti e degli operatori sanitari molto faticosa. Ringrazio i medici di medicina generale che hanno aderito a questa buona pratica”. “L’assistenza territoriale, il sistema delle cure primarie e l’assistenza sanitaria di base – commenta il direttore generale facente funzioni della Asl di Bari, Luigi Fruscio – rappresentano l’articolazione organizzativa più adeguata a fornire servizi e cure vicini alle persone, soprattutto se residenti in località lontane dai centri abitati. Grazie a questo progetto ci avviciniamo alle persone, garantendo cure e prestazioni socio-sanitarie di prossimità”.

(Foto freepik)