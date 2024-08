Realizzano terrazzamenti abusivi, sequestrata area a Polignano

Il personale della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Bari, nel corso di un’attività di polizia marittima finalizzata alla tutela del pubblico Demanio Marittimo e al contrasto dei fenomeni di abusivismo sulle coste del litorale pugliese, ha rilevato, in località “Cala Paura” del Comune di Polignano a Mare, un’occupazione abusiva di area appartenente al demanio marittimo per un’estensione di 200 mq. circa.

L’area demaniale marittima in questione, ubicata in una zona ad alto pregio naturalistico e paesaggistico ed utilizzata come zona asservita ad un’attività commerciale adibita a struttura turistico-ricettiva, oltre ad essere occupata senza alcun titolo concessorio, è stata abusivamente modificata mediante l’esecuzione di terrazzamenti e pavimentazioni in calcestruzzo, nonché la realizzazione di un vano all’interno del costone roccioso.

L’area è stata posta sotto sequestro e il titolare della struttura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione di norme del Codice della Navigazione.

I controlli continueranno lungo tutta la costa nell’ambito dell’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2024” che la Guardia Costiera svolge ogni anno, al fine di garantire la libera e pubblica fruizione di spiagge e zone costiere.