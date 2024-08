A Carlantino notte di stelle di canti e di balli

La notte delle stelle, a Carlantino, sabato 10 agosto si festeggerà con la terza edizione del “Murales Dj Summer”: dalle ore 22, il Parco della Pace diventerà una discoteca all’aperto con la musica di Dj Harixed e la voce di Voice Imperiale. L’evento, che fa parte del cartellone “Agosto Carlantinese 2024”, è stato organizzato dall’ associazione APS Just Free Time. Si canterà e si ballerà all’ombra del grande murales realizzato nel 2022 da due artisti internazionali, Alaniz e Margot Calliadan. L’iniziativa è nata dalla sinergia del Comune di Carlantino con diverse realtà, come l’associazione “APS Just Free time” di Pietra Montecorvino, nell’ambito del progetto “Libri in Movimento” di Luoghi Comuni Puglia e ARTI, col patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione della Pro Loco Carlantino.

Il murales rappresenta il racconto di un cammino. Un ponte e dei libri volanti, raffigurati nel disegno, danno modo ai giovani di scoprire la meraviglia del loro territorio, rappresentata nell’opera dal grande specchio d’acqua su cui affaccia il paese. Un’opera, dunque, che contiene elementi del presente e una strada per il futuro. Gli artisti che lo hanno realizzato avevano l’obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento e spazio di aggregazione. “D’estate, sono molti i ragazzi e le famiglie che tornano a Carlantino dalle città in cui studiano e lavorano, il Murales Dj Summer è diventato un momento in cui ritrovarsi tutti insieme, sotto le stelle”, ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia.