Bari, al Kismet le prove aperte dei laboratori teatrali

Uno spazio per sperimentare in prima persona il teatro: al Teatro Kismet di Bari tornano i Kismet Lab 2024.25 per bambini e adulti. Al via da settembre gli open day dei laboratori teatrali tenuti all’Opificio per le Arti di Bari da formatori esperti: uno spazio di approfondimento sul mondo del teatro dedicato a chi vuole muovere i primi passi sul palcoscenico ma anche a sta inseguendo la sua passione e ricerca una formazione più specifica nel settore. Come già anticipato, attraverso la formula degli open day sarà possibile prendere parte a lezioni gratuite a settembre e ottobre per poter provare in prima persona l’esperienza dei laboratori.

I Kismet lab 2024.25

Libro teatro libero, il teatro incontra gli albi illustrati è il percorso didattico dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Gianna Grimaldi e Teresa Tota guidano il progetto ludico teatrale di educazione al teatro e di avvicinamento alla lettura in programma da ottobre a giugno. Un modulo che coinvolgerà non solo gli spazi del Teatro Kismet, ma anche quelli degli istituti scolastici con incontri dedicati. Un percorso che unisce, come suggerisce il titolo, teatro e letteratura: la lettura ad alta voce rappresenta un autentico e prezioso dono: la riproduzione giocosa di suoni e onomatopee, la percezione delle sensazioni fisiche descritte da filastrocche, poesie e brevi racconti, un terreno sicuro in cui sperimentare. Gli open day del laboratorio sono in programma mercoledì 2 e 9 ottobre, dalle ore 17 alle ore 18.

Essere (pronti) è tutto è invece il Kismet Lab dedicato agli adulti, anche senza alcuna esperienza pregressa del mondo del teatro. Curato da Lello Tedeschi, il Kismet Lab è un’occasione di conoscenza, apprendimento e approfondimento degli strumenti tecnici e emotivi fondamentali per incontrare e vivere il teatro praticandolo da attori, fino alla elaborazione e costruzione condivisa di una messinscena finale pubblica. Un percorso che parte dalla conoscenza del corpo e della fisicità per approfondire la pratica del lavoro di scena, dall’uso della voce alla relazione, all’improvvisazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione. Un’esperienza che si completa poi con uno specifico approfondimento, condotto da Piera Del Giudice della Compagnia CasaTeatro, a partire dal rapporto con le azioni primarie – stare in piedi, camminare, respirare, parlare, toccare, agire, reagire – per poi svilupparsi sull’immaginazione come nutrimento dell’emozione. Le prove aperte sono in programma mercoledì 18 e martedì 24 settembre, dalle ore 18 alle ore 20.30.