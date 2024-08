Bari, bandiera palestinese su Comune: “Esponga anche l’israeliana”

“Invito il sindaco Leccese a esporre sul Comune, casa di tutti i baresi, anche la bandiera israeliana”. Lo afferma il console onorario dello Stato di Israele di Puglia, Basilicata e Molise, Luigi De Santis, dopo aver appreso che il primo cittadino di Bari “ha deciso tra i suoi primissimi atti di esporre la bandiera palestinese sul balcone del proprio ufficio in Comune. Mi piace ricordare che quella sede è la sede di tutti i cittadini baresi che non devono essere costretti a vedere esporre quella bandiera senza necessariamente condividere questa iniziativa”. Il sindaco Vito Leccese “che – prosegue De Santis – conosco come uomo moderato e di buon senso non ho dubbi non avrà quindi problemi nell’esporre anche la bandiera israeliana per restituire a quei luoghi istituzionali l’imparzialità dovuta. Oltre ai sentimenti di pace da tutti auspicabili – conclude – lodevole sarebbe stato opportuno anche citare gli ostaggi civili israeliani che sono da tempo in mano ai terroristi, ho paura che anche questa occasione sia andata persa”.