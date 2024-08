Bari, investe uomo su monopattino a scappa: identificato

Fuga ed omissione di soccorso con lesioni gravi. Sono queste le ipotesi di reato contestate quest’oggi dagli agenti intervenuti questa mattina per i rilievi di un incidente stradale in prossimità della via Pantaleo in Santo Spirito.

Il Pronto Intervento della Polizia Locale è stato allertato verso le 7 di questa mattina su segnalazione di un parente di un conducente di un monopattino investito da un veicolo, allontanatosi poi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso. L’incidente si è verificato verso le ore 6:30 e l’uomo, un 43enne di Bari, ferito già trasportato dal servizio 118 al Policlinico dove versa in prognosi riservata.

Immediate, contestualmente ai rilievi sul teatro del sinistro, le ricerche per individuare il veicolo coinvolto nell’incidente, tramite indagini immediate e la visione delle telecamere di zona, oltre alla repertazione dei pezzi della carrozzeria del veicolo impattante rimasti sulla carreggiata dopo l’urto. Il veicolo da individuare era oggetto di una immediata ed assidua attività di ricerca da parte delle pattuglie della P.L. fatte affluire sull’area, che consentivano di intercettare l’autovettura, su via Napoli, verso le ore 10:30 con alla guida la persona che sarebbe risultata lo stesso conducente coinvolto nell’impatto e il mezzo con i segni evidenti della collisione recente sulla carrozzeria e sul parabrezza anteriore.

Identificato il conducente, un uomo ottantenne, della provincia di Bari, che, fermato, risulta indagato per i reati in premessa, assistito dal legale di fiducia nominato dalla parte, nel rispetto del legittimo contraddittorio e delle garanzie difensive previste dalla Legge. Sequestrati i veicoli coinvolti e le parti della carrozzeria danneggiate e rinvenute; materiale ed accertamenti che sono posti al vaglio dell’autorità giudiziaria inquirente.