Bari, trovato in strada con accanto monopattino: grave 43enne

Un uomo di 43 anni è stato trovato questa mattina riverso sul ciglio della strada a Bari-Santo Spirito, con accanto il suo monopattino, dal personale del 118 che – dopo averlo soccorso – lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Le condizioni del 43enne, che risiede in contrada Torriccella a nord di Bari, sarebbero gravi. Secondo quanto ipotizzato finora, il 43enne, imbianchino e padre di due figli, stava andando al lavoro percorrendo in direzione nord una strada di raccordo tra Torricella e Santo Spirito quando potrebbe essere stato travolto da un’auto che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Saranno le indagini della polizia locale di Bari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.