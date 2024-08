Bari, una discarica di rifiuti a pochi passi dal mercato

Uno scempio in largo Pacha, davanti allo stadio della Vittoria e a pochi passi dal mercato del lunedì. Cumuli di rifiuti di ogni tipo abbandonati da giorni ormai. Una discarica a cielo aperto in una strada molto trafficata perché di collegamento tra il porto e il via Napoli, percorsa ogni giorno da decine di tir e centinaia di auto. La denuncia è di Peppino Milella, consigliere del municipio 3. “Invito gli amministratori – denuncia – a venire a farsi una passeggiata qui. E’ davvero uno schifo e una bruttissima immagine che diamo a chi raggiunge Bari dal porto. Speriamo in un intervento e al più presto”. C’è persino un’auto abbandonata e depredata. Con finestrini rotti e cumuli di immondizia all’interno.