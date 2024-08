Bimbo travolto da un cancello di un parco nel Tarantino

Un bambino di 8 anni ieri sera è stato travolto da un cancello che ha ceduto all’interno del parco pubblico di Carosino, in provincia di Taranto, riportando ferite lacero-contuse alla testa. Il piccolo è stato soccorso da alcune persone presenti al momento dell’incidente che insieme a polizia locale e carabinieri hanno sollevato il cancello liberandolo. Il 118 ha stabilizzato il bimbo trasportandolo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. Ora è trattenuto in osservazione nel reparto di pediatria ed è fuori pericolo.

Il sindaco Onofrio Di Cillo nei giorni scorsi aveva annunciato un servizio di vigilanza per tutto il mese di agosto, dalle 21 a mezzanotte, nel parco che era stato oggetto di atti vandalici. Sono in corso le verifiche tecniche per accertare se il cancello si trovasse in sicurezza.