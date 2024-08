Cremonese – Bari: la storia. Longo: “Ci manca ancora tanto”

Prende ufficialmente il via, la stagione 2024-25 del Bari. Dopo aver strappato la salvezza alla Ternana nella doppia sfida playout, la rinnovata (ma ancora incompleta) squadra biancorossa si accinge ad iniziare la nuova temporada con l’obiettivo di regalare più gioie e meno patemi ai propri tifosi.

Primo round della nuova stagione, il match di Coppa Italia contro la Cremonese. Si giocherà domani sera allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona con fischio d’inzio alle ore 18.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana fondata il 24 marzo 1903. La squadra ha disputato otto campionati di massima serie. Oltre a vari titoli vinti nelle serie minori nazionali, in campo internazionale vanta la vittoria della Coppa Anglo-Italiana 1992-1993. Figura al 31º posto nella graduatoria dei club italiani per tradizione sportiva, al 46º nella classifica perpetua della Serie A e al 21º in quella della Serie B. Sono degni di nota i colori sociali del club, il grigio e il rosso, da cui l’appellativo di grigiorossi per designare i calciatori cremonesi.

LA STORIA – I precedenti tra Cremonese e Bari sono 46 con 18 vittorie biancorosse, 19 pareggi e 9 successi lombardi. Allo “Zini” si sono disputate 22 gare ed il bilancio è leggermente favorevole ai padroni di casa con 6 vittorie contro le 4 affermazioni dei biancorossi, mentre 12 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria esterna dei galletti contro i grigiorossi è quella dello scorso campionato di B: i galletti si imposero per 1-0 grazie alla rete di Sibilli.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Gaetano Castrovilli, Adriano Montalto, Luca Tabbiani, Vittorio Parigini, Giulio Drago, Roman Macek, Filippo Porcari, Alessandro Crescenzi, Simone Salviato, Onofrio Loseto, Edi Bivi, Emanuele Terranova, Claiton dos Santos Machado, Alessandro Mannini, Luigi Garzya, Claudio Sclosa, Gabriele Aldegani, Emanuele Brioschi, Leandro Greco, Innocenzo Donina, Ivan Rizzardi, Mattia Collauto, Giuseppe Gemiti, Denis Godeas, Marcello Grassi, Giuseppe Galluzzo, Bruno Mazza e Alessio Brogi.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Vincenzo Torrente e Gaetano Salvemini.

EX DEL MATCH: Boris Radunovic nel Bari e Giacomo Quagliata nella Cremonese.

LE PAROLE DEI MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara dell’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Affronteremo una squadra candidata alla vittoria del torneo, un bel banco di prova. Dobbiamo focalizzarci sui nostri miglioramenti e su questo percorso che dovrà passare per cose positive e negative. Siamo ancora ad agosto, periodo in cui il calcio va preso con le pinze. Noi, ma anche i nostri avversari, siamo in una fase di costruzione. Tatticamente ci manca ancora tanto in tutte le fasi. Circa l’organico dobbiamo sistemare la difesa, la zona di trequarti e il centrocampo. La Cremonese, la Sampdoria, il Palermo, il Sassuolo e altre 3/4 squadre ci sono davanti per budget, in un mercato drogato con cifre spaventose. Falletti e Buonaiuto? Sono due ottimi calciatori che rispettano la caratteristiche che stiamo cercando, ma non c’è nulla di concreto per entrambi”.

Queste invece le dichiarazioni pre match, dell’allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa, riportate dal sito ufficiale del club grigiorosso: “Siamo ancora in piena progressione di lavoro, ma domani sarà finalmente una partita vera. Abbiamo fatto un buon precampionato, potremo testare a che punto siamo contro una nostra diretta concorrente e sono curioso di vedere che risposte avremo sia per condizioni fisiche che per livello tecnico. Sfideremo una squadra competitiva. Sono curioso, perché per me il Bari è una delle candidate ad andare in Serie A. Ha tenuto parecchi giocatori degli anni scorsi, ha pagato lo scotto dell’ultima stagione e quindi avrà un approccio migliore. Per quanto riguarda le contromisure, cercheremo di ovviare alle qualità del Bari mettendo in campo le nostre, cercando di portare a casa il risultato”.

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Antov, Ravanelli, Lochoshvili, Sernicola, Collocolo, Majer, Vandeputte, Quagliata, Johnsen, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Dorval, Maiello, Benali, Favasuli, Sgarbi, Sibilli, Lasagna. Allenatore: Longo.

SQUADRA ARBITRALE: Sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze a dirigere il match. Gli assistenti saranno Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Il quarto uomo sarà Samuele Andreano della sezione di Prato, mentre al VAR ci sarà Daniele Paterna (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

Foto Ssc Bari