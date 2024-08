Incidente alle ore 3,40 di questa notte sulla S.S.172 – sulla Locorotondo- Martina Franca. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto e un furgone.

Ferito conducente della Fiat Panda. Illeso autista (putignanese) del camioncino adibito a trasporto alimentare.

Per i rilievi planimetrici i Carabinieri del Radiomobile, vigili del fuoco del turno B e il 118 della postazione di Martina Franca. Ne dà notizia Vivilastrada.