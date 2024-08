Ombrelloni chiusi, in Puglia è la giornata dello ‘sciopero gentile’

Ombrelloni chiusi stamattina: oggi è la giornata dello ‘sciopero gentile’ dei balneari. Anche i balneari pugliesi (molti, ma non tutti), che hanno aderito all’iniziativa di Fiba Confesercenti e Sib Confcommercio, per due ore (dalle 7 e 30 alle 9 e 30) incroceranno le braccia per dare un chiaro segnale al Governo.

“Abbiamo scelto le due ore mattutine – ha spiegato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari – quelle in cui di solito c’è pochissima gente. E ai pochi ospiti che ci saranno offriremo caffè, brioche. Io in Puglia metterò a disposizione pane e pomodoro e frutta. È un modo per sensibilizzare la gente sulla questione, distribuiremo anche volantini. Con le gare al rialzo succederà quello che è successo a Jesolo, dove hanno tolto le spiagge ai vecchi concessionari ed è arrivato Mr. Geox che ha raddoppiato le tariffe. Chi investirà di più cercherà di recuperare aumentandole. Fare le gare, dunque, non vuol dire avere più spiagge libere né tariffe più convenienti, ma su questo non ho sentito lamentele dalle organizzazioni dei consumatori”.

Nelle due ore di sciopero, quando resteranno chiusi gli ombrelloni “ma ovviamente non le tende, le palme, le strutture fisse”, “tutti i servizi saranno comunque garantiti, dal salvataggio alle docce. Ribadisco – ha aggiunto – che era l’unico modo per farci ascoltare: abbiamo fatto una manifestazione, lo scorso 2 giugno. Ma la voce di ottomila balneari non è stata sufficiente ad avere un dialogo con il Governo. Abbiamo distribuito locandine in tutti i bagni, ma nessuno ci ha ascoltato. Ora invece tutta Europa ne parla”. Capacchione proprio ieri nel tardo pomeriggio ha presenziato ad una riunione dove ha chiesto di sospendere le due giornate di sciopero in programma il prossimo 19 e 29 agosto. “Il Governo – ha spiegato – tornerà sulla questione dopo la pausa estiva. Mi sembra inutile quindi proseguire con queste iniziative che creano solo disservizi ai nostri clienti. Attendiamo quindi di poter conoscere al più presto quale sarà il nostro futuro”. E in merito alla mancata adesione di Assobalneari e Base balneare a questa iniziativa il numero uno di Sib ha rilanciato: “Scegliete un’altra iniziativa ma fatela, non fare nulla è sbagliato. Non ci prestiamo al gioco di dividere i balneari tra buoni e cattivi, duri e puri e dialoganti, un gioco che conviene solo alla politica e viene fatto sulla nostra pelle”.

Ombrelloni aperti, invece, nel lido di Fabrizio Santorsola, presidente regionale di Fiba Confesercenti. Ed è presto spiegato: “Io non condivido la posizione del mio sindacato. Questo sciopero non ha alcun senso se non di creare disservizi alla nostra clientela”. Per Santorsola in questi mesi è mancata unità e programmazione: “Noi – ha aggiunto – i disagi li creeremo solo a chi ci ha scelti per le vacanze. Aprire due ore più tardi scontenterà soltanto le persone anziane e le mamme con i bambini che vengono nella prima mattinata. E le persone ci prenderanno ancora più in antipatia”.