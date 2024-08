Pessime condizioni igienico-sanitarie, chiuso un ristorante a Bari

Un ristorante che si trova sulla costa di Bari è stato chiuso e sottoposto a sequestro dal personale della locale Capitaneria di porto perché sono state riscontrate “gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali” e per “violazione della normativa sul pacchetto igiene”. I due soci dell’attività di ristorazione, un uomo e una donna rispettivamente di 51 e 56 anni, sono stati denunciati in concorso per minaccia di rovina e pericolo per le persone. A loro carico sono state elevate sanzioni per un totale di 3mila euro a cui si sono sommati altri 200 euro per mancata esibizione della concessione demaniale marittima e relativa planimetria del locale. Nel corso dei controlli, svolti con il supporto per personale della Asl di Bari, sono state riscontrate carenze strutturali, cumuli di laterizi e sporcizia non lontani dal ristorante.