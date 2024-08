Bari, botta e risposta tra Leccese e Picaro su bandiera palestinese

Botta e risposta tra il sindaco Vito Leccese e l’eurodeputato, Michele Picaro, sulla questione della bandiera palestinese esposta sulla facciata di Palazzo di Città. Picaro, in particolare, ha chiesto al sindaco di esporre anche la bandiera israeliana. Non si è fatta attendere la risposta di Leccese.

”La ringrazio per l’attenzione e la cortese sollecitazione che ha voluto riservare alla mia iniziativa di solidarietà con il popolo palestinese in questi mesi tragicamente provato da azioni di guerra che hanno provocato oltre 40 mila morti civili, tra cui tantissimi bambini – ha scritto il sindaco – all’indomani della ignobile e omicida azione terroristica perpetrata da Hamas nei territori occupati ho fermamente condannato quanto accaduto. Ho sempre pensato che l’unico modo per riportare la pace in quel territorio martoriato si quello di far tacere le armi da parte di tutti. Poiché sono più che convinto dell’universalità del valore della pace, ritengo, al pari della Sua riflessione, che tale valore non vada mai strumentalizzato per finalità politiche, soprattutto da chi ha responsabilità istituzionali. Infatti, nel Suo richiamo alla responsabilità evoca il concetto importantissimo che è quello della “convivenza pacifica e la comprensione reciproca” tra i popoli. Questo concetto è alla base della soluzione “due popoli due Stati” di cui sono strenuo sostenitore anche perché ritengo che sia l’unica possibile, come auspicato anche nelle risoluzioni Onu. Tuttavia non Le sfuggirà, tra l’altro, che l’aggravarsi del contesto mediorientale potrebbe pregiudicare definitivamente qualsiasi possibile cessate il fuoco. Mentre Le scrivo è giunta la notizia di un ennesimo attacco israeliano con oltre 100 vittime tra i civili. Per questo è necessario chiedere l’immediato “cessate il fuoco”, per salvare il popolo palestinese e per evitare che la polveriera in Medio Oriente esploda con esiti da guerra mondiale. Oggi quella bandiera testimonia l’anelito alla pace della comunità barese e il sentimento di solidarietà alla città gemellata di Beit Jala in Palestina. Così come ho detto al console onorario dello Stato di Israele a Bari, sarò felice di esporre anche la bandiera israeliana quando lui si unirà all’appello del cessate il fuoco e quando il governo del Paese che lui rappresenta cesserà le operazioni militari nella striscia di Gaza”, ha concluso.

