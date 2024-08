Bari, fuori dalla Coppa Italia: la Cremonese passa ai calci di rigore

Un buon Bari viene eliminato dalla Coppa Italia ai calci di rigore: decisivi i due legni colpiti da Vicari e Oliveri. Buona prova quella offerta dalla squadra di Longo in un caldo pomeriggio lombardo allo stadio ‘Zini’ di Cremona. La compagine biancorossa ha mostrato una buona organizzazione di gioco ed una buona attitudine al pressing offensivo, imbrigliando per lunghi tratti del match la formazione di Stroppa. La squadra è ancora da completare ma i primi segnali sono senza dubbio incoraggianti.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai grigiorossi, il tecnico Moreno Longo ha tutti gli elementi della rosa a disposizione. L’allenatore nativo di Grugliasco, schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: il trio difensivo è formato da Pucino Vicari e Obaretin, sulle fasce agiscono Favasuli e Dorval. La linea mediana è composta da Maiello e Benali, mentre Sgarbi e Sibilli sono i due fantasisti alle spalle dell’unica punta Kevin Lasagna.

Nella Cremonese, il tecnico Giovanni Stroppa deve rinunciare a Buonaiuto, fermo per affaticamento muscolare. L’allenatore lombardo schiera i suoi con il 3-5-2: in porta c’è Fulignati, subito in campo il nuovo arrivo Vandeputte, solo panchina per Vazquez.

PRIMO TEMPO: Pronti via e il Bari si rende subito pericoloso con Lasagna al minuto 4: l’ex attaccante dell’Udinese scatta sul filo del fuorigioco, ma il suo diagonale si perde a lato. Replica immediatamente la squadra di casa al minuto 5 con Johnsen che impegna Radunovic con un tentativo dal limite dell’area. Ci prova anche Castagnetti al minuto 8, ma il nuovo estremo difensore barese è attento. Ma è la squadra di Longo a mantenere il pallino del gioco e costringere la compagine di Stroppa nella propria metà campo. Grande chance per Favasuli al minuto 19, ma l’ex calciatore delle Ternana era in off side. Primo cambio del match al minuto 34: fuori Johnsen per infortunio, dentro Vazquez. La squadra biancorossa occupa bene tutti gli spazi esercitando anche un buon pressing offensivo, limitando la manovra della formazione di casa. Tentativo di Zanimacchia al minuto 41, ma la sua conclusione termina nella curva occupata dai tifosi del Bari. Non accade più nulla sino al duplice fischio dell’arbitro Galipò: si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio tra i galletti: dentro Oliveri fuori Dorval. Il primo tentativo della seconda frazione di gioco è del Bari con Sibilli al minuto 49, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Fulignati. Cremonese vicinissima alla rete al minuto 51 con Vazquez che colpisce il palo con un tentativo da fuori area. Contropiede dei galletti al minuto 59, ma Sibilli spreca tutto. Altri due cambi per i biancorossi al minuto 61: dentro Manzari fuori Sgarbi, Maita rileva Maiello. Leggerezza di Radunovic al minuto 63 con Vicari che salva sulla linea di porta. Cremonese in vantaggio con De Luca, entrato da qualche minuto: brutta palla persa da Maita e l’ex attaccante della Samp castiga Radunovic al minuto 67. Longo sostituisce Lasagna al minuto 72, dentro Novakovich. Ancora un cambio sugli esterni per Longo: fuori Favasuli, dentro Ricci al minuto 76. Il Bari pareggia al minuto 80 con Manzari che sfrutta al massimo un grande assist di Sibilli: decisiva una deviazione di Bianchetti sulla conclusione dell’ex Sassuolo. De Luca va vicino alla doppietta personale al minuto 89, ma il suo tiro finisce alto. Pucino impegna Fulignati direttamente su calcio di punizione al minuto 92. Manzari va vicino al secondo gol con un bel tiro al volo che impegna ancora l’estremo difensore grigiorosso. E’ l’ultima occasione del match: Cremonese Bari, gara valevole per la Coppa Italia edizione 2024/25 è storia: allo stadio ‘Giovanni Zini’ termina 1-1. La qualificazione verrà decisa ai calci di rigore.

Sequenza calci di rigore:

Benali: gol

De Luca: gol

Vicari: palo

Vazquez: gol

Sibilli: gol

Sernicola: gol

Manzari: gol

Barbieri: gol

Novakovich: gol

Collocolo: parato

Oliveri: palo

Bonazzoli: gol

La Cremonese accede al prossimo turno di Coppa Italia.

PAGELLE: Sibilli illumina, Manzari c’è. Maita che errore!

Radunovic 6, Pucino 6, Vicari 6,5, Obaretin 6, Favasuli 5,5 (76′ Ricci 5,5), Maiello 6,5 (61′ Maita 5), Benali 6,5, Dorval 6,5 (46′ Oliveri 5,5), Sgarbi 5,5 (61′ Manzari 7), Sibilli 6,5, Lasagna 6 (72′ Novakovich 6)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 67′ De Luca 80′ Manzari

Ammoniti: Favasuli, Vazquez, Antov

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 3 – 4

Corner: 3 – 4

Possesso palla: 57% Cremonese 43% Bari

Spettatori: 3700 (450 ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Ravanelli, Johnsen, Bianchetti (c), Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Antov, Vandeputte, Tsadjout, Zanimacchia

Panchina: Saro, Jungdal, Quagliata, Barbieri, Pickel, Falletti, De Luca, Vazquez, Stuckler, Majer, Moretti, Lochoshvili, Milanese, Bonazzoli

All. G. Stroppa

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Maiello, Benali, Dorval, Sgarbi, Sibilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, De Giosa, Mantovani, Maita, Matino, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Morachioli, Astrologo, Manzari, Lulic, Akpa-Chukwu, Ricci, Faggi

All. M. Longo

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Quarto ufficiale: Samuele Andreano della sezione di Prato. VAR: Daniele Paterna (Teramo). AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

