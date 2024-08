Bari, pericolo crollo in via Caprera: strada interdetta al transito

“Le vie Caprera e Saseno fino a Assab sono interdette al transito, sia pedonale, sia veicolare ad eccezione dei residenti delle ultime palazzine di via Saseno a causa di serio pericolo di crolli della struttura ex ospedaletto di via Caprera”. A segnalarlo sono i residenti con un post pubblicato sui social, in particolare sulla pagina Res San Cataldo. A preoccupare, è però il continuo transito dei bimbi che, evidenziano “continuano incuranti a passare tra le transenne”. Per questa ragione i residenti chiedono l’abbattimento della struttura ormai in condizioni fatiscenti.

“Avvisate i bambini del quartiere che continuano incuranti a passare tra le transenne – scrivono ancora – ovviamente ci stiamo muovendo affinché l’area venga meglio interdetta e a che l’amministrazione e l’ ASL proprietaria della struttura prendano sul serio l’ipotesi di immediato abbattimento della struttura”, concludono.

Foto screen video Facebook Res SanCataldo