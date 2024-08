Bari, sulla ‘strada del mare’ traffico intenso

Auto in fila già dalle prime ore di questa mattina sulla statale 16. Rallentamenti sono stati registrati da Japigia a Mola di Bari. Oggi è il weekend precedente al ferragosto ed è previsto traffico per tutta la giornata di oggi. La tangenziale direzione sud non solo porta alle spiagge di Capitolo e Monopoli ma anche al porto di Brindisi. Anche nella giornata di ieri è previsto traffico sulle strade. Dalle tangenziali alle autostrade, il traffico sarà intenso almeno fino a ferragosto.