Cane cade dal quinto piano e uccide una bimba di tre anni

Una bambina e sua madre stavano camminando in una strada stretta a Mumbra, in India, quando il cane è caduto improvvisamente da un edificio vicino ed è atterrato proprio sopra la bambina. Secondo un rapporto del Times of India, l’incidente è stato del tutto inaspettato. Nell’impatto la bambina ha riportato ferite gravi ed è stata subito trasportata all’ospedale locale. I medici purtroppo non hanno potuto fare nulla per la bimba e poco tempo dopo ne hanno dichiarato la morte. L’intero incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il cane è un Golden Retriever, è ferito. Il video che cattura il momento scioccante mostra il cane che giace stordito a terra dopo l’impatto, prima di rialzarsi barcollante e restare confuso in strada. Il video non lascia chiaro quanto gravemente il cane sia rimasto ferito nella caduta o se sia sopravvissuto all’incidente. La polizia locale ha avviato un’indagine, ma non è stata ancora stabilita la causa chiara della caduta del cane. Non è ancora chiaro, infatti, se il cane sia stato gettato intenzionalmente dalla finestra o se sia saltato fuori di propria iniziativa. Mumbra è una città nel distretto di Thane nell’India occidentale nello stato del Maharashtra, un sobborgo di Mumbai all’interno della regione metropolitana di Mumbai.