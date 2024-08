Comincia il weekend più caldo dell’anno: bollino rosso in 9 città

ll weekend (10-11 agosto) sarà il più caldo dell’anno, lo testimoniano anche i bollini rossi del ministero della Salute che indicano le città dove la salute è più a rischio per le alte temperature. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per i prossimi giorni relativo all’ondata di caldo e nell’elenco delle città con bollino rosso (il massimo livello di allerta, pericoloso anche per la salute di tutta la popolazione). Sabato 10 agosto: 9 città da bollino rosso per ondate di calore. Sono Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia , Roma, Rieti, Firenze.

Domenica 11 agosto: 14 città da bollino rosso. Sono Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia , Roma, Rieti, Firenze, Bolzano, Genova, Napoli, Verona e Viterbo. Nota dal ministero della Salute: “Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute”. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione dei bollettini giornalieri sul Portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.