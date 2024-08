Foggia, branco di ragazzini prende a calci e pugni un 12enne

Branco di ragazzini prende a calci e pugni un 12enne. È accaduto a Vieste, in provincia di Foggia. Un gruppo di oltre dieci coetanei, dopo aver costretto il 12enne a inginocchiarsi, lo ha poi schiaffeggiato e deriso mentre altri riprendevano le immagini poi pubblicate e diventate subito virali sui social. Solo uno dei ragazzini presenti nel video, secondo quanto emerso, avrebbe provato a fermare i suoi coetanei, fallendo però nel tentativo.

“Monitoriamo la situazione con i servizi sociali e i carabinieri – ha detto il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, intervistato dall’Ansa – stiamo convocando in Comune genitori e minori per capire l’accaduto e attivare eventuali percorsi. Bisogna recuperare i valori. I ragazzi non sono più educati ai sentimenti. Ed è un compito che spetta anzitutto alle famiglie. Così come è importante educare i ragazzi al corretto utilizzo dei social”, ha concluso.

Foto repertorio