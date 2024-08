Mondo del volley in lutto, addio al coach pugliese Vincenzo Nacci

Mondo della pallavolo in lutto. Si è spento a 59 anni Vincenzo Nacci, allenatore nato ad Ostuni, in provincia di Brindisi che ha militato nei campionati serie A ed è stato inoltre commissario tecnico delle nazionali del Venezuela e dell’Iraq. Molte anche le esperienze nei club italiani, tra queste quelle di vice allenatore a Taranto in A1, ma anche come primo allenatore a Latina. Nell’ultima stagione aveva allenato invece la Marcianise, in A3. Tanti i messaggi di cordoglio sul web. I funerali sono attesi per domani, alle ore 11 ad Ostuni.

Foto Facebook