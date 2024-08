Trani, ladri svaligiano banca e salutano residenti prima di fuggire

Prima hanno fatto esplodere il bancomat poi, prima di fuggire, hanno salutato i residenti. È diventato virale il video dei ladri all’opera in mattinata (intorno alle 6) nella filiale Bnl di via Aldo Moro, a Trani. Nelle immagini, prontamente immortalate da alcuni residenti, si vedono i ladri fuggire via con il bottino salutando però, prima di salire in auto, alcuni dei cittadini svegliati presumibilmente dalle allarmi. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona ed effettuato i rilievi per risalire ai colpevoli.

Foto e video Instagram Trani2.0