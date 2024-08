Turismo, dal mare cristallino ai vicoli: ecco Gallipoli

Quando si evoca il Salento, è impossibile non lasciarsi incantare da Gallipoli, una città che possiede tutto: dalla storia, alla cultura, ma anche arte, gastronomia, spiagge paradisiache, natura incontaminata, movida e divertimento. Situata sulla costa occidentale del Salento e lambita dalle acque cristalline del mar Ionio, Gallipoli è un gioiello che risplende in estate, ma che accoglie visitatori ormai anche d’inverno, grazie alla sua magia e alle mille attività che offre.

Un tuffo nel passato, la magia del centro storico

La scoperta di Gallipoli inizia dal suo centro storico, un labirinto di vie che raccontano storie antiche. Per accedervi, si attraversa il lungo ponte di dodici arcate, eretto agli inizi del ‘600, un passaggio che sembra condurre direttamente in un’altra epoca. La città vecchia, racchiusa entro una cinta muraria, appare come un miraggio, visibile dall’esterno, adagiata all’altezza delle mura stesse. Perdersi nelle sue vie è un modo per immergersi nell’anima di questo borgo.

Il castello di Gallipoli: la fortezza sul mare

La maestosa presenza del Castello aragonese, avvolto dal mare come in un abbraccio, domina il panorama. Costruito in epoca bizantina, questo baluardo ha visto passare secoli di storia, testimone silenzioso di epiche battaglie, ma anche di magici tramonti. Le sue torrette e bastioni, la cinta muraria, i cannoni e le catapulte, i cunicoli segreti e le prigioni raccontano storie di difesa e resistenza. Le grandi sale interne, con soffitti a volte che sembrano dipinti nel cielo, sono un trionfo di architettura e storia. Tra le torrette e i bastioni, si erge poi la Torre del Rivellino. Questa struttura difensiva, separata dal Castello, ha un fascino particolare, con il suo spuntone che si proietta verso l’esterno, baluardo contro i nemici. Oggi, la Torre del Rivellino è un luogo di cultura, che ospita mostre e proiezioni, trasformandosi da roccaforte a custode di arte e bellezza.

Dalla chiesa di santa Maria della purità alla magia del barocco

La Chiesa di Santa Maria della Purità, edificata a metà del 1600, è un inno alla bellezza e alla devozione. La sua facciata semplice, ornata da pannelli in maiolica, contrasta con l’interno ricco di stucchi e tele settecentesche. Questo luogo sacro è un’oasi di pace e spiritualità, un rifugio per l’anima in cerca di quiete. Nel cuore di Gallipoli si erge inoltre la Cattedrale di Sant’Agata, un gioiello del 1600 che domina il centro storico. La sua facciata, ornata da nicchie e statue, è un tributo alla santità, mentre l’interno, un trionfo di arte barocca, rimanda a un passato ricco di arte e storia. Infine, tra le attrazioni da non perdere c’è la fontana greca, un vero e proprio tesoro antico. Si tratta di un monumento quasi enigmatico, ed è forse la fontana più antica d’Italia, risalente al III secolo a.C. o al XVI secolo. Questo gioiello, che racconta storie di epoche lontane, è un must per chi visita Gallipoli, un simbolo di eternità e bellezza.

Dal mare cristallino al viaggio tra movida e sapori

Gallipoli offre spiagge da sogno, e la Spiaggia della Purità è una di queste. Una piccola baia incastonata tra le torrette e i bastioni, con sabbia fine e acqua trasparente, è un angolo di paradiso dove il tempo sembra fermarsi. Perfetta per rilassarsi e godersi il sole, è il rifugio ideale per chi cerca tranquillità e bellezza. C’è poi La Baia Verde, famosa per le sue discoteche e locali estivi, è una meta imperdibile. Con la sua sabbia finissima e l’acqua limpida, è un invito a tuffarsi e lasciarsi cullare dalle onde. Un luogo perfetto per rilassarsi durante il giorno e divertirsi la notte. Ma Gallipoli è anche tanta gastronomia con un viaggio dritto nei sapori tipici del Salento. I ristoranti e le trattorie offrono piatti a base di pesce fresco, pasta fatta in casa e dolci tradizionali. Non mancano locali dove degustare ottimi vini salentini, per un’esperienza culinaria indimenticabile. La movida di Gallipoli inoltre è un “caleidoscopio” di luci e suoni. Le serate nei locali del centro storico e le discoteche sul litorale offrono divertimento per tutti i gusti.

