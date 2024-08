“Eight Sleep”: la coperta smart che rivoluziona il sonno

La tecnologia è ormai parte della nostra quotidianità. La domotica domestica non è più soltanto di pochi ma la maggior parte delle abitazioni ad oggi ha luci, tapparelle, impianti sonori domotici.

Ed ecco che in questo panorama nasce “Eight Sleep”. “Eight Sleep” non è solo un accessorio per il letto, ma una sofisticata combinazione di comfort e tecnologia avanzata, progettata per migliorare la qualità del sonno e, di conseguenza, la salute e il benessere generale.

È sostanzialmente una sorta di coperta smart che si installa su qualsiasi letto, uno strato davvero sottile che si pone sopra il materasso e sotto le coperte, collegato a un’unità centrale connessa in Wi-Fi.

La coperta smart “Eight Sleep” è dotata di sensori integrati che raccolgono informazioni durante la notte. Questi sensori sono sottili e non intrusivi, garantendo che il comfort non sia compromesso. Una delle caratteristiche più rivoluzionarie è la capacità della coperta di regolare automaticamente la temperatura. Utilizzando un sistema di riscaldamento e raffreddamento integrato, la coperta può adattarsi alle preferenze personali o cambiare temperatura in base ai dati raccolti, garantendo un clima ideale per il sonno in ogni momento della notte.

È possibile programmare la coperta per riscaldarsi in modo da favorire l’addormentamento o raffreddarsi per prevenire i risvegli notturni causati dal calore.

La coperta infatti è collegata anche ad un’applicazione che permette agli utenti di visualizzare i dati raccolti e personalizzare temperatura o orari di attivazione.

Possiamo dunque affermare che questa innovazione tecnologica non solo migliora il comfort notturno, ma agisce anche come un alleato nella lotta contro l’insonnia e i disturbi del sonno. Grazie alla possibilità di monitorare i parametri vitali, gli utenti possono ottenere un quadro completo del proprio sonno, identificando anche eventuali problemi come la sindrome delle apnee notturne o semplicemente migliorando la routine del sonno.

In un mondo sempre più frenetico, dove il sonno spesso passa in secondo piano, “Eight Sleep” ci ricorda che prendersi cura di sé stessi inizia da una notte di riposo perfetto.