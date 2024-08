Esplosione in un trullo a Cisternino, si scava tra le macerie

Un’esplosione si è verificata all’interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Una donna che si trovava nel trullo è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Un’altra persona sarebbe sotto le macerie e i vigili del fuoco stanno scavando per recuperarla. L’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Ne dà notizia l’Ansa.