Ferragosto 2024, Gallipoli tra le mete più ambite in Italia

Gallipoli è tra le mete più ambite in Italia per il giorno di Ferragosto, al secondo posto in classifica dopo San Teodoro, in Sardegna. È quanto emerso da una ricerca effettuata da Holidu che si occupa di analizzare le ricerche per le vacanze effettuate dagli italiani. Sei in totale le località pugliesi inserite in classifica: oltre a Gallipoli e Porto Cesareo, San Pietro in Bevagna (21°), Vieste (24° posto), Otranto (29ma) e Torre Dell’Orso (45° posto).

Entrando più nel dettaglio, San Teodoro in Sardegna è la meta più ambita dagli italiani per Ferragosto, con un prezzo medio di 163 euro e un gruppo medio di 4 persone per soggiorno. Gallipoli, in Puglia, segue al secondo posto con un prezzo di 122 euro e una media di 5 persone. Al terzo posto troviamo San Vito Lo Capo in Sicilia, con una spesa media di 136 euro e gruppi di 4 persone. Villasimius, ancora in Sardegna, è al quarto posto con 162 euro e 4 persone per soggiorno, mentre Rimini in Emilia-Romagna completa la top 5 con 142 euro e 4 persone per soggiorno.

La Sardegna si conferma regina delle destinazioni con ben 10 località in classifica, di cui 3 tra le prime dieci: oltre a San Teodoro, troviamo Budoni all’ottavo posto e Alghero al decimo. Altre mete sarde in classifica sono Olbia (18°), Costa Rei (19°), Stintino (33°), Santa Teresa di Gallura (42°) e Golfo Aranci (43°). La Sicilia è rappresentata da 7 destinazioni, con San Vito Lo Capo al terzo posto, seguita da Palermo (11°), Marina di Ragusa (13°), Siracusa (20°), Cefalù (22°), Giardini-Naxos (30°) e Castellammare del Golfo (41°). La Toscana ha 5 località in classifica: Follonica (16°), Castiglione della Pescaia (23°), Viareggio (32°), San Vincenzo (37°) e Grosseto (46°). Nel Lazio troviamo 4 mete: Sperlonga (15°), Gaeta (25°), Terracina (44°) e Scauri (47°). La Campania conta 3 destinazioni: Paestum (26°), Marina di Camerota (34°) e Palinuro (39°), con Agropoli al 49° posto. L’Emilia-Romagna vede Rimini al quinto posto e Riccione al 31°. Il Veneto ha due mete, Bibione (27°) e Lido di Jesolo (38°). Lombardia è rappresentata da Livigno (28°), la Calabria da Tropea (14°) e il Friuli-Venezia Giulia da Lignano Sabbiadoro (17°).

La maggior parte delle destinazioni preferite dagli italiani per Ferragosto si trova in Italia, con 44 località su 50. Tuttavia, ci sono anche 6 mete estere, di cui 5 in Spagna: Palma di Maiorca (7°), Barcellona (9°), Lloret de Mar (12°), Benidorm (40°) e Valencia (50°), e una in Francia, Nizza (48°). La città più costosa è Barcellona, con un prezzo medio di 295 euro a notte per 4 persone. Al contrario, la destinazione più economica è Agropoli in Campania, con un costo medio di 104 euro per 4 persone. Il numero medio di persone per destinazione varia da 3 a 6, con la maggior parte delle località che ospitano una media di 4 persone per soggiorno. Lloret de Mar (6 persone), Palma di Maiorca, Marbella e Benidorm (5 persone ciascuna) sono tra le destinazioni che attirano gruppi più numerosi.

foto freepik