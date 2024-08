Scontro tra auto in Salento, un morto. Grave fidanzata

Aggiornamento

È morto nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce il 38enne Alessandro Carratta, rimasto coinvolto all’alba in un incidente sulla strada provinciale 206 per Melissano, nel sud Salento. L’uomo era in auto con la fidanzata, sua coetanea, che ora è ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del capoluogo salentino. La donna è stata ritrovata in auto, una Lancia Y, mentre il suo fidanzato è stato sbalzato fuori dall’abitacolo nell’impatto con una Fiat Panda.

Il fatto

Sono tre le persone rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni, in un incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale che collega Ugento a Melissano, in provincia di Lecce. Nell’incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte una Lancia Y e una Fiat Panda. Nella Lancia viaggiavano due fidanzati di 38 anni di Presicce-Acquarica del Capo. Soccorsi da un’ambulanza del 118, sono stati trasportati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove sono ricoverati in gravi condizioni. Il passeggero a bordo della Panda è stato ricoverato nell’ospedale di Gallipoli e le due condizioni non sono gravi. Illese le altre due persone che viaggiavano con lui. Indagano i carabinieri. Ne dà notizia l’Ansa.