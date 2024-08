Bari, a Pane e Pomodoro arrivano altri armadietti per custodia valori

A Pane e Pomodoro arrivano nuovi armadietti per la custodia dei valori, trenta per la precisione. Lo comunicano il comitato della spiaggia e il Comune segnalando che nella giornata di oggi è arrivato un camion con nuovi armadietti che si aggiungeranno a quelli già installati (36) circa venti giorni fa con l’obiettivo di arginare il fenomeno dei ladri in città. “Grazie sindaco – commenta il comitato – un azione stupenda. Ormai i ladri sono costretti a trovarsi definitivamente altri lidi”, concludono.

“Per usufruirne – ricorda il Comune – gli utenti devono impostare un pin associato a un numero di telefono e poi scegliere la dimensione del box e una fascia oraria, che non determina l’apertura della cassetta allo scadere dell’orario indicato, se non a seguito di un input dell’utente. Da quando sono state attivate le cassette portavalori, il 23 luglio scorso, sono stati 2578 i depositi effettuati, con una media di circa 110 depositi al giorno”, concludono.

Foto Comitato Pane e Pomodoro