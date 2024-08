Bari, grande afflusso al porto: in un giorno arrivate 3 navi

Attività intensa numeri “impressionanti” per il porto di Bari dove nella giornata di ieri sono arrivate tre navi da crociera e sei Ro-Ro Pax, con un impatto significativo sul territorio, inoltre senza creare disagi alla circolazione veicolare. Le navi da crociera presenti, in particolare, erano la Silver Ray della compagnia Silversea, la MSC Armonia e la Costa Deliziosa.

La Silver Ray, proveniente da Dubrovnik, è ripartita in serata per Kotor, trasportando 694 passeggeri e 530 membri dell’equipaggio. La MSC Armonia ha portato 2.333 passeggeri, di cui 656 si sono imbarcati e 667 hanno concluso la loro vacanza a Bari. Infine, la Costa Deliziosa ha sbarcato 2.142 croceristi, di cui 560 sono scesi a Bari e 572 hanno scelto il capoluogo pugliese per iniziare la loro vacanza. Inoltre, quattro navi Ro-Ro pax dirette verso Albania, Croazia e Grecia hanno trasportato complessivamente 6.739 passeggeri e 2.253 veicoli.

“Il grande afflusso è stato gestito in maniera esemplare dagli addetti alla sicurezza e alla viabilità – commenta in una nota il porto di Bari – hanno saputo mantenere il traffico sotto controllo nonostante l’elevato numero di persone e mezzi in transito. Come sempre, grande attenzione è stata riservata all’accoglienza. I croceristi hanno potuto ricevere informazioni utili e degustare le specialità tipiche del nostro territorio presso l’infopoint gestito da Unpli Puglia APS e Port of Bari – Infopoint”, concludono.

Foto Facebook