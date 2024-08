Bari, la denuncia: “Ordinanza ignorata, spaccio all’aria aperta”

Una passeggiata domenica in piazza Umberto ha rivelato ieri la mancata applicazione dell’ordinanza del sindaco Vito Leccese. A denunciarlo Luca Bratta, consigliere del primo municipio. “Abbiamo visto scene veramente assurde – racconta – cespugli usati come stendi biancheria, gente che spacciava all’aria aperta, senza che nessuno facesse nulla. Abbiamo visto persino uno avvicinarsi ad un turista e mettergli in mano una bustina di droga, il turista spaventato è scappato via lasciando la droga. Un’assurdità. L’ordinanza deve essere fatta rispettare sempre, anche di domenica. Ovviamente abbiamo raccontato tutto alla polizia, non abbiamo girato la testa dall’altro lato”.