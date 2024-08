Bari, proclamati i consiglieri comunali: ecco chi sono

Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha firmato il manifesto pubblico relativo alla proclamazione degli eletti così come elaborato dalla Commissione elettorale centrale a seguito dell’elezione del sindaco e del Consiglio comunale dell’8 e 9 giugno 2024 e del 23 e 24 giugno 2024.

“La proclamazione è la semplice comunicazione – sia per manifesto pubblico sia per notifica ai singoli consiglieri – dell’avvenuta consegna, da parte della Commissione elettorale centrale, dei verbali relativi allo scrutinio delle elezioni amministrative – ha dichiarato Vito Leccese -. Pertanto, sto siglando il manifesto pubblico che sarà affisso in città con la proclamazione degli eletti. Rispetto ai dati ufficiosamente forniti subito dopo il primo turno e il turno di ballottaggio c’è una sola modifica nella composizione del Consiglio comunale, di cui si è ampiamente parlato nei giorni scorsi: un seggio in più al Movimento 5 Stelle, a scapito della lista Laforgia Sindaco. Questa differente attribuzione si è verificata per soli cinque voti di differenza”.

Di seguito l’elenco dei consiglieri comunali eletti:

– per la lista n. 11, PARTITO DEMOCRATICO, collegata con il candidato eletto Sindaco:

1) Elisabetta VACCARELLA;

2) Pietro PETRUZZELLI;

3) Lorenzo LEONETTI;

4) Paola ROMANO;

5) Giovanna SALEMMI;

6) Michelangelo CAVONE;

7) Domenico SCARAMUZZI;

8) Antonio BOZZO;

9) Marco BRONZINI;

10) Nicola AMORUSO;

– per la lista n. 14, DECARO PER BARI, collegata con il candidato eletto Sindaco:

1) Vito LACOPPOLA;

2) Carla PALONE;

3) Nicola LOPRIENO;

4) Angela PERNA;

5) Pietro ALBENZIO;

– per la lista n. 13, CON LECCESE SINDACO, collegata con il candidato eletto Sindaco:

1) Romeo RANIERI;

2) Nicoletta MILONE;

3) Francesco GIANNUZZI;

– per la lista n. 12, LECCESE SINDACO, collegata con il candidato eletto Sindaco:

1) Pierluigi INTRONA;

2) Grazia ALBERGO;

– per la lista n. 9, NOI POPOLARI, collegata con il candidato eletto Sindaco:

1) Claudio SCHIRONE;

– per la lista n. 10, PROGETTO BARI CON LECCESE, collegata con il candidato eletto Sindaco:

1) Diego DE MARZO;

– per il gruppo di liste n. 16, BARI PER FABIO ROMITO, n. 17, AGORA’, n. 18, MARIO CONCA PER BARI, n. 19, NOI MODERATI, n. 20, LIBERALI E RIFORMISTI nPSI, n. 21, UDC – PRIMA L’ITALIA CON ROMITO SINDACO, n. 22, FRATELLI D’ITALIA, n. 23, FORZA ITALIA, n. 24, ROMITO SINDACO, n. 25, PENSIONATI E INVALIDI:

1) Fabio Saverio ROMITO, candidato alla carica di Sindaco;

– per la lista n. 22, FRATELLI D’ITALIA:

1) Giuseppe VIGGIANO;

2) Laura DE MARZO;

3) Antonio CIAULA;

– per la lista n. 24, ROMITO SINDACO:

1) Valeria AMORUSO;

2) Carlo PATRUNO;

– per la lista n. 21, UDC – PRIMA L’ITALIA CON ROMITO SINDACO:

1) Giuseppe NEVIERA;

– per la lista n. 23, FORZA ITALIA:

1) Giuseppe CARRIERI;

– per il gruppo di liste n. 3, BARI CITTA’ D’EUROPA, n. 4, MOVIMENTO CINQUE STELLE, n. 5, GENERAZIONE URBANA, n. 6, BARI BENE COMUNE, n. 7, PCI,

n. 8, LAFORGIA SINDACO:

1) Michele LAFORGIA, candidato alla carica di Sindaco;

– per la lista n. 4, MOVIMENTO CINQUE STELLE:

1) Antonello DELLE FONTANE;

2) Italo CARELLI;

– per la lista n. 8, LAFORGIA SINDACO:

1) Victor LAFORGIA;

– per la lista n. 6, BARI BENE COMUNE:

1) Francesca BOTTALICO;

– per la lista n. 3, BARI CITTA’ D’EUROPA:

1) Pasquale LAVOPA.