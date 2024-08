Due incidenti nel Salento, un ferito è codice rosso

Due incidenti stradali la scorda notte in Salento. Sulla statale 16 in direzione Lecce sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali dell’istituto di vigilanza Alma Roma il cui conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla strada statale 101 in direzione Lecce, nei pressi dello svincolo Copertino-San Donato, un’auto con a bordo tre ragazzi si è ribaltata. Solo il conducente ha riportato ferite lievi.