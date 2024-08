Nuovo ospedale Monopoli, Lacatena: “Attivi procreazione assistita”

“Il nuovo ospedale di Monopoli ha il potenziale per diventare un’eccellenza e un punto di riferimento per la sanità regionale. Per questo motivo, è essenziale sfruttare l’opportunità per potenziare servizi fondamentali per i cittadini, come la procreazione medicalmente assistita”. È quanto dichiarato dal consigliere regionale con delega all’Urbanistica, Stefano Lacatena.

“Alla luce dei dati preoccupanti sulla denatalità – prosegue – è evidente che la Puglia sta affrontando un problema di ‘culle vuote’. Supportare le coppie che desiderano avere un figlio è un’azione politica lungimirante, necessaria per prevenire la desertificazione del territorio. Attualmente, in Puglia, sono pochissimi i centri pubblici che offrono questo trattamento, e le liste d’attesa sono interminabili. Il nuovo ospedale, dotato delle più avanzate tecnologie e innovazioni sanitarie, potrebbe ospitare un centro di PMA, rispondendo così alle crescenti esigenze della popolazione. Farò tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo”, ha concluso.