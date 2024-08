Pugni e calci ad un 55enne, è accaduto la notte scorsa, nel centro storico di Ostuni. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo quanto emerso, ad aggredirlo, sarebbe stato un 22enne individuato poche ore dopo il fatto e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Ostuni.