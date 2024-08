Sbalzato fuori dall’auto, muore 20enne nel Brindisino

Un 20enne lombardo è morto la scorsa notte a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), dov’era in vacanza con alcuni amici. Il giovane sarebbe caduto da un’auto in movimento sbattendo la testa sull’asfalto. La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il 20enne era sul sedile posteriore di una Opel Corsa quando lo sportello si è aperto ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Vano ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo. Il ventenne era originario di Busto Arsizio. I suoi amici, con i quali era in vacanza in Puglia, sono stati ascoltati dai carabinieri che indagano sull’incidente. (