Ventenne morto nel Brindisino, forse un gioco finito male

Un gioco finito male, sarebbe questa l’ipotesi al vaglio dei carabinieri che stanno indagando in queste ore sulla morte del 20enne lombardo, Lorys Bellapianta, deceduto la notte scorsa dopo essere sbalzato fori dall’auto di una Opel Corsa. Lorys si trovava sul sedile posteriore del veicolo con altri amici con i quali si trovava in vacanza a Torre Santa Sabina, nella marina di Carovigno, a Brindisi quando lo sportello dell’auto si è aperto facendolo sbalzare per terra dove ha battuto la testa sull’asfalto. Le cause sono ancora tutte da accertare, proseguono infatti le indagini coordinate dalla Procura di Brindisi. In mattinata gli investigatori hanno ascoltato anche alcuni testimoni che avrebbero visto l’auto procedere a slalom per le vie della località marina. Non si esclude nessuna ipotesi, tra queste anche la possibilità che lo sportello non fosse chiuso bene e che l’auto sia passata su una buca facendolo aprire.