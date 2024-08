Affitti ai turisti irregolari, maxi operazione nel Leccese

Con l’arrivo della stagione estiva, i Finanzieri di Brindisi hanno intensificato i controlli relativi agli appartamenti locati soprattutto ai turisti. Gli interventi sono stati preceduti da una accurata analisi dei dati acquisiti nel corso del quotidiano controllo economico del territorio, incrociati con le risultanze agli atti e le informazioni presenti in rete sui principali portali digitali in uso al Corpo. Ciò ha permesso di orientare l’azione dei militari in modo mirato e selettivo verso quei soggetti connotati da un maggior rischio di pericolosità fiscale.

In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Brindisi, all’esito dell’attività volta a contrastare l’evasione nel settore degli affitti immobiliari, hanno concluso nei giorni scorsi un controllo ad una società proprietaria di svariati immobili nella provincia di Lecce, alla quale è stato contestato il mancato versamento dell’imposta di registro per un importo di oltre 13.000,00 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle Fiamme Gialle tesi ad accertare eventuali irregolarità in materia di dichiarazione dei redditi conseguiti a seguito della stipula dei contratti di locazione. Contrastare l’evasione fiscale significa contribuire al processo di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).