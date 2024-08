Bari, buche e avvallamenti in corso Mazzini: “Pericolosa”

Strada dissestata con grandi buche e avvallamenti, accade in corso Mazzini. A denunciarlo Luigi Cipriani, del Movimento Riprendiamoci il Futuro secondo il quale è necessario un intervento tempestivo in quanto è a rischio la pubblica incolumità dei cittadini.

“Nell’intero Isolato di corso Mazzini, dal civico 154 al civico 168, la strada è gravemente dissestata con grosse buche, avvallamenti e molto altro – spiega – pertanto pericolosa per la pubblica incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e finanche pedoni. Si evidenzia, altresì, che al passaggio di auto di grossa cilindrata in quel tratto sopra menzionato si sprigionano vibrazioni dei muri degli appartamenti situati ai piani bassi. Alla luce questo chiediamo un intervento di ripristino urgente del tratto di strada al fine di garantire la salvaguardia della pubblica salute. Ove tale richiesta non trovi riscontro in tempi ragionevoli depositerò presso la Procura della Repubblica un dettagliato esposto nel quale sarà chiesto, inoltre, di valutare una eventuale condotta colposa e/o omissiva da parte del Comune di Bari, in quanto ente responsabile della viabilità cittadina”, ha concluso.