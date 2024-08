Entrano in casa e sparano a pregiudicato, agguato a Bitonto

“Quello che accaduto questa sera ci lascia senza parole. Nonostante la presenza di diverse pattuglie della Polizia di Stato e di un posto di blocco della Polizia locale, un commando è entrato nella casa di un pregiudicato in via Repubblica e ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco”. Così il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci sui social commentando l’agguato di questa sera.

“Quello che mi chiedo è: non vi vergognate? Lasciate la nostra città in pace. Abbassate le armi e non distruggete ciò che le persone per bene di questa comunità, ogni giorno, con abnegazione e sacrifici, costruiscono. Le forze dell’ordine stanno facendo le loro indagini, ma sappiate che incontrerete ogni giorno, fino alla vostra cattura, il nostro sguardo di disprezzo. Non mi stancherò mai di ripeterlo: questa non è la Bitonto che vogliamo. Ed è per questo motivo che non abbiamo alcuna intenzione di fermarci: dopo aver scritto direttamente al ministro Piantedosi, senza aver ricevuto ad oggi alcun riscontro, continueremo a chiedere un deciso e costante intervento da parte del Governo”, conclude il sindaco. (Foto facebook Francesco Paolo Ricci)