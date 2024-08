Esplosione trullo a Brindisi, disposta autopsia su 55enne

Nell’ambito dell’indagine sull’esplosione avvenuta domenica scorsa in un trullo a Cisternino, che ha provocato la morte dell’ingegnere 55enne Nicola Salatino, la procura di Brindisi ha richiesto l’esecuzione dell’autopsia, prevista probabilmente per venerdì. La moglie della vittima, 53 anni, è ancora ricoverata nel reparto ustionati dell’ospedale Perrino, avendo riportato gravi ferite che interessano oltre il 50% del corpo. Le sue condizioni risultano stabili. La coppia, residente a Bari, si trovava in Valle d’Itria da poche ore, ospite di amici proprietari del trullo, quando è avvenuto l’incidente.