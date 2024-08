Fastweb in tilt, disservizi anche nel Comune di Bari

Il Settore Innovazione Tecnologica del Comune di Bari comunica che, a causa di problemi infrastrutturali a livello nazionale dell’operatore Fastweb, a partire dalle ore 23.30 di ieri, lunedì 12 agosto 2024, non sono attivi e raggiungibili i servizi di posta elettronica e le utenze telefoniche del Comune di Bari e, inoltre, potrebbero verificarsi disservizi anche sui servizi digitali del Comune. Il Settore Innovazione Tecnologica sta monitorando costantemente l’evoluzione del disservizio, ma, al momento, non sono noti i tempi di ripristino. Il Comune di Bari non è l’unico ad avere problemi.

“L’inaffidabilità di Fastweb ha costretto il Messaggero e altri tre giornali del gruppo Caltagirone (il Mattino, il Corriere Adriatico, Il Quotidiano di Puglia) a non uscire in edicola e in versione digitale nell’edizione odierna. Mentre Il Gazzettino è uscito in versione incompleta. Un grave danno per i nostri lettori, per l’azienda e per i giornalisti che, ogni giorno, garantiscono un’informazione capillare sui fatti italiani e del mondo”. Lo scrive Il Messaggero di Roma nella propria home page. “Alla base di questo disservizio, indipendente dalla nostra volontà – sottolineano dalla testata – esattamente come successo 50 giorni fa, c’è un guasto al sistema che Fastweb non è riuscita a risolvere con prontezza. Il blackout è cominciato ieri alle 23 e, nella mattinata odierna, non è stato ancora risolto. Il malfunzionamento condiziona oggi anche il lavoro della redazione web, impossibilitata ad aggiornare i lettori in tempo reale a causa del totale crash del sistema agenzie”, conclude il messaggio.

Foto freepik