Ipermercati aperti anche a Ferragosto a Bari, la rivolta dei sindacati

Il Segretario Generale della Filcams Cgil Bari Antonio Ventrelli, in occasione della festività del 15 agosto in cui molti esercizi commerciali della grande distribuzione resteranno aperti (Ikea, supermercati Tatò Paride, ecc.), evidenzia tutta la contrarietà del sindacato alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose in quanto sostiene che il commercio nelle festività non è indispensabile ed i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a recuperare una dimensione sociale e familiare del riposo festivo.

Aggiunge, inoltre, che le liberalizzazioni sono sbagliate, illudono di dare crescita economica, ma creano solo dumping sociale e salariale, svendono le festività e sviliscono la qualità del lavoro. Infatti, le aperture nei giorni festivi non portano maggiori incassi, ma di-luiscono i consumi sulla pelle dei lavoratori. Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli dichiara che bisognerebbe pensare ad un consumo più sostenibile e responsabile per il bene di tutti e conclude sottolineando che i Diritti e la dignità dei Lavoratori del Commercio non sono merce in vendita.