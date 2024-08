Morte De Giglio a Bari, il sindaco: “Per sempre nei nostri cuori”

Il sindaco Vito Leccese ha espresso il “cordoglio personale e della città per la scomparsa di Franco De Giglio”, deceduto all’età di 79 anni. De Giglio è stato un protagonista di rilievo del teatro vernacolare barese, noto per la sua collaborazione con figure come Nicola Pignataro, Mariolina de Fano e Teodosio Barresi sui palcoscenici della città. “Franco De Giglio è stato uno dei volti più amati del teatro barese,” ha dichiarato Leccese, ricordando il suo ruolo di fondatore del teatro Purgatorio. “Nel corso degli anni ha saputo donare al suo pubblico momenti di leggerezza e sorrisi, ma anche emozioni profonde. Rimarrà nei cuori dei baresi anche per aver dato vita a personaggi cult delle televisioni locali. Alla sua famiglia va l’abbraccio della nostra comunità”, ha concluso.

Foto Facebook