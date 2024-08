Ventenne morto nel Brindisino, indagato automobilista

Il 19enne alla guida dell’Opel Corsa, dalla quale è caduto Lorys Bellapianta all’alba del 12 agosto, è risultato positivo all’alcol test ed è ora indagato per omicidio stradale. Lorys, un giovane di 20 anni proveniente dalla Lombardia, si trovava in vacanza in provincia di Brindisi con alcuni amici. Secondo le informazioni raccolte nel corso delle indagini, nell’auto viaggiavano in cinque. Dalle prime ricostruzioni, sembra che Lorys fosse seduto sul sedile posteriore quando, improvvisamente, lo sportello si è aperto, facendolo cadere sull’asfalto e provocandogli trauma cranico che gli è stato fatale. Nella giornata di domani verrà affidato l’incarico per l’autopsia. Il 19enne è assistito dall’avvocato Francesco Sozzi.