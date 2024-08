Bari, Giuliano Ciliberti propone Zero in chiave jazz

Giovedì 15 agosto, nella parrocchia San Girolamo di Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le due Bari”, accordo di programma di Mic – Comune di Bari, proporrà lo spettacolo ad ingresso libero “Jaz for Zero”, nuovo progetto del cantante Giuliano Ciliberti, il quale presenterà la musica di Renato Zero in chiave jazz. Più che un concerto, quella che verrà proposta al pubblico sarà una vera e propria scoperta, con grandi successi come “Cercami”, “Mi vendo”, “Spiagge”, “Il cielo”, “Il carrozzone” e “I migliori anni della nostra vita” riproposti in una veste tutta nuova e originale. Giuliano Ciliberti, in attività da oltre vent’anni, ha coperto vari ruoli, spaziando dal teatro alla radio, dalla televisione al cinema.

Nel 2011 ha portato in scena “Varaity”, dedicato ai 60 anni della Rai, che ha fatto il giro di tutta Italia con 120 repliche e un cast che comprendeva un organico di dieci persone, tra cui Eleonora Magnifico e Mirko Gugliemi. Lo scorso anno, proprio nella rassegna Assud ha presentato “Jazz for Aznavour” omaggio in chiave jazz al grande chansonnier francese. “Quello che proporrò – ha commentato Ciliberti – è un lavoro analogo a quello dello scorso anno. Abbiamo personalizzato le partiture dei brani più celebri del grande artista romano, popolare e tanto amato, il quale vanta numerosi imitatori. Insieme ai talentuosi musicisti che mi accompagnano mi sono divertito anche a proporre dei medley unendo altre celebri canzoni”. In questo spettacolo, interamente dedicato al Renatone Nazionale totalmente riarrangiato in chiave jazz, sul palco Ciliberti sarà affiancato da Beppe Brizzi alla batteria, Roberto Inciardi al contrabbasso, Alberto di Leone alla tromba e Pippo Lombardo al pianoforte. L’esibizione sarà preceduta dal workshop rivolto a tutti “La nascita di un mito”, una guida all’ascolto e alla conoscenza della musica e del mondo di un grande artista, dagli esordi alla definitiva consacrazione ed esplosione del “fenomeno Zero”, che finalmente ottiene il giusto riconoscimento al suo estro creativo.

La personalità, il genio, la trasgressione, la carica di Renato Zero verranno esplorate al di là dell’esibizionismo scenico del signor Renato Fiacchini, come lo conoscono all’anagrafe, scoprendo dietro alla maschera un vero poeta della canzone. I due appuntamenti sono realizzati all’interno della rassegna “Assud”, ideata e organizzata dall’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, per il cartellone estivo di eventi “Le Due Bari 2024” del Comune di Bari.