Bari, non ce l’ha fatta l’uomo investito mentre era in monopattino

Il sindaco Vito Leccese esprime cordoglio per la morte dell’uomo investito qualche giorno fa a Santo Spirito mentre viaggiava a bordo del suo monopattino. “Ho appreso con sgomento della scomparsa di Alessandro Ruggiero, ricoverato al Policlinico dallo scorso 9 agosto – dichiara Vito Leccese -. Ancora una volta una vittima della strada e del mancato soccorso, ancora una volta una tragedia che avrebbe potuto essere evitata. Purtroppo i numeri relativi a questi tragici eventi continuano a essere drammaticamente alti e, nelle giornate di grande traffico come queste, i rischi aumentano sensibilmente. Mi stringo ai familiari di Alessandro che, nonostante il dolore, hanno scelto di donare gli organi e, con essi, una possibilità di vita per altre persone, un gesto solidale che fa la differenza”.