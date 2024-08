Bari, rifiuti non raccolti in corso Italia: è protesta

Monta la protesta in corso Italia dove dal lato dei portici i rifiuti non vengono rimossi da giorni. Nella zona è previsto lo spazzamento meccanizzato, ma ci sono aree in cui l’immondizia resta per giorni se non settimane. La denuncia è del consigliere del primo municipio Luca Bratta che ha raccolto le proteste dei residenti della zona e ha chiamato più volte vigili urbani e Amiu. “E’ una assurdità – racconta – lo spazzamento meccanizzato viene effettuato solo da un lato. Dall’altro, quello dei portici i rifiuti restano lì senza che nessuno li rimuova. Abbiamo inoltrato diverse segnalazioni. E’ davvero assurdo vivere in questa maniera e combattere con le istituzioni che non collaborano con i cittadini”.