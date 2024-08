Bari, Romito torna in Consiglio comunale: “Ci sarò a titolo gratuito”

“Sarò per la terza volta – a titolo gratuito – in Consiglio Comunale, dove avrò l’onore di coordinare il lavoro di un gruppo di consigliere e consiglieri di grande valore e competenza”. Lo annuncia Fabio Romito, consigliere regionale della Lega e candidato sindaco del centrodestra a Bari alle scorse comunali, sconfitto da Vito Leccese (Pd). “Ieri – aggiunge – è avvenuta la proclamazione ufficiale e insieme a me il centrodestra in Consiglio, derubato di 6 seggi, potrà contare su Valeria Amoruso, Giuseppe Carrieri, Tonio Ciaula, Laura De Marzo, Pino Neviera, Carlo Patruno e Pino Viggiano. Le sceneggiate cui già stiamo assistendo mi confermano quanto ho sempre pensato: mentre il loro unico collante è il potere, la nostra forza sono le nostre idee, e la nostra dignità. Con umiltà, coraggio e spero sempre con il vostro affetto, continuerò a servire la mia città”.